За 6 месяцев ВСУ уничтожили российскую военную технику на $16,6 млрд

С 24 февраля по 24 августа 2022 года Вооруженные силы Украины ликвидировали 12 142 единиц техники ВС РФ на $16,56 млрд. Эта сумма не учитывает стоимость ракет. Об этом сообщает Forbes.

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Самой дорогой потерей российских сил стал ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 млн долларов. ВСУ ликвидировали флагман Черноморского флота РФ 13 апреля ракетой "Нептун".

На острове Змеиный, который ВСУ освободили в июне, и в окрестных водах Украина уничтожила технику и суда оккупантов на $165 млн. В частности, ликвидировали восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью свыше $100 млн.

Второе место после "Москвы" занимает десантный самолет Ил-76 за $86 млн. Его силы ПВО сбили в первые дни полномасштабного вторжения над Васильковом в Киевской области.

Третье место в рейтинге самой дорогой ликвидированной техники РФ занимает корабль "Саратов" за $75 млн. ВСУ уничтожили корабль, когда судно находилось в порту Бердянска вместе с техникой захватчиков на борту.

По оценкам Forbes, рейтинг самой дорогой военной техники, ликвидированной ВСУ, выглядит следующим образом:

ракетный крейсер "Москва" – $750 млн;

самолет Ил-76 – $86 млн;

десантный корабль "Саратов" – $75 млн;

самолет Су-30СМ – $50 млн;

самолет Су-34 – $40 млн;

самолет Су-35 – $32 млн;

самолет Ил-22ПП – $30 млн;

ЗРК "Тор-М2" – $25 млн;

судно "Василий Бех" – $21 млн;

ОТРК "Искандер" – $21 млн.

На аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму Россия могла потерять военные самолеты на общую сумму примерно $380 млн .

По оценке CNN, на аэродроме "Саки" в результате взрывов по меньшей мере семь военных самолетов РФ были уничтожены, что может быть наибольшей потерей российской военной авиации за один день со времен Второй мировой войны.

Тогда перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника России стоимостью $650 млн – $850 млн. По предварительным данным, было уничтожено восемь Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть Ми-8 и один Ил-20.

В общей сложности Россия потеряла 234 самолета на $5,3 млрд – это стало самой весомой частью (32,1%) в общих потерях армии РФ.