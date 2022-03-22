За информацию о перемещении военных будет грозить лишение свободы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7189 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, которые должны обеспечить противодействие несанкционированному распространению информации о перемещении ВСУ или других украинских военных формирований в условиях военного и чрезвычайного положений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такая информация может помогать врагу, поэтому предложено дополнить Уголовный кодекс новой статьей 114-2, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до пяти лет за распространение информации о перемещении международной военной помощи в Украине в условиях военного или чрезвычайного положения.

Исключения предусмотрены для случаев, если такая информация размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил или сопровождалась его письменным разрешением.

А распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ либо других военных формирований Украины наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если эти действия совершены по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам, или с целью предоставления информации государству-агрессору, незаконным вооруженным формированиям, то наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Это касается также случаев, повлекших за собой тяжелые последствия.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запусктило в Telegram чат-бот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта.

При этом только за сутки 21 марта в Киеве разыскали и задержали 149 диверсантов.