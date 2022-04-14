За время войны враг потерял почти 20 тысяч солдат, 853 танка и 7 кораблей, — Генштаб ВСУ

За время войны против Украины потери армии РФ составили 19 900 личного состава, 753 танка и 7 кораблей. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Также враг потерял 1968 боевых бронированных машин, 366 артиллерийских систем, 160 самолетов, 144 геликоптера, 1437 единиц автотехники, а также 122 единицы РСЗО.

Напомним, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс может напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

В связи с этим глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.