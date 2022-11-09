Задержание СБУ коллаборантов из УПЦ МП – удар по агентурной сети России – эксперт

Гибридная "опиумная" война, которую ведет Русская православная церковь в Украине, является частью военного плана Путина. Поэтому одна из главных задач СБУ сегодня – активно отрабатывать коллаборантов и агентов в рясах, считает политолог Евгений Магда.

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По его словам, в СБУ осознают угрозу, которую несут в себе действия УПЦ (МП).

Он напомнил, что в течение последних двух недель СБУ выдвинула подозрения сразу двум высокопоставленным священникам этой церкви в нарушении законодательства, а известный митрополит Павел (Лебедь) был подвергнут обыску на таможне, когда пытался выехать на территорию Молдовы.

"И.о. главы СБУ Василий Малюк официально заявил, что задержаны более трех десятков корректировщиков в рясах, и это, как представляется, не окончательная цифра, ведь война продолжается. Примечательно, что Малюк на днях отметил, что осознает угрозу, которую несут в себе действия УПЦ (МП)", - отметил Магда.

Как добавляет политолог, потенциальное объединение украинских православных – "страшный сон для Москвы", поскольку такое развитие событий лишит Гундяева (Кирилла) значительной части влияния на постсоветском пространстве.

"Поэтому отработка СБУ коллаборантов из УПЦ МП – это удар по России, давно ведущей в Украине гибридную опиумную войну – войну за сознание миллионов наших сограждан", - убежден политолог.

Напомним, на днях винницкому митрополиту Ионафу, у которого ранее СБУ провела обыски, вручили подозрение за разжигание религиозной розни. А в Харьковской области Служба разоблачила еще одного настоятеля УПЦ, который призывал поддержать оккупантов и оправдывал в своих проповедях преступления россиян.

По словам главы Службы безопасности Украины ведомство активизирует направление контрразведки, поскольку церковь МП, в частности, - "идеальная среда для российских спецслужб". Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ обнаружила 33 вражеских агента в рядах Украинской православной церкви Московского патриархата.