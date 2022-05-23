Залужный и Зеленский вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года – Time

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный вошли в список 100 самых влиятельных людей в этом году по версии Time. В перечне фигур, опубликованном в понедельник, 23 мая, они проходят под рубрикой "Лидеры".

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Текст о Зеленском написал президент США Джон Байден, который сам попал в список (текст о нем писал бывший президент США Билл Клинтон), а о Залужном – американский генерал Марк А. Милли.

Ранее в мае был опубликован список кандидатов, за которых читателям предлагалось голосовать, но в конце концов список из топ-100 был избран редакторами журнала. Да, в него вошли ряд глав государств, среди которых и Путин, а текст о них написал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Попал в список также канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава КНР Си Цзиньпин и другие.

Также напомним, что в рамках проекта Global Data Baromete провели международное исследование оценки состояния развития сферы данных для решения насущных общественных проблем в 109 странах мира. Украина заняла 20-е место в этом рейтинге.