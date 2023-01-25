Залужный о Резникове: Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания

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Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве, а любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование. С таким заявлением выступил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"С началом полномасштабного вторжения потребности войска стремительно выросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве".

В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", - подчеркнул он.

Главнокомандующий отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой. Особенно в условиях войны.

Минобороны по закону является центральным органом исполнительной власти и военного управления, в ведении которого находятся Вооруженные Силы, Главное Управление Разведки и Госспецтрансслужба. Министр обороны осуществляет военно-политическое и административное руководство Вооруженными силами.

Залужный подчеркнул, что "перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных Сил".