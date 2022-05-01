Заработал закон о льготах для посылок из-за рубежа дешевле 150 евро

В субботу, 30 апреля, вступил в силу о льготах на НДС и таможенные пошлины для товаров, ввезенных в Украину из-за рубежа, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро.

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Текст Закона был официально обнародован в газете "Голос Украины".

До 30 апреля для физических лиц необлагаемый минимум при пересылке товаров в отправлениях составлял 100 евро. По новым правилам, если стоимость товаров в посылке превышает уже 150 евро, получатель должен уплатить НДС и ввозную пошлину — 10% от суммы разницы между 150 евро и стоимостью посылки.

Напомним, что в январе 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4278 о повышении лимита на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро.

Это решение вернуло лимиты к уровню, который был закреплен в украинском законодательстве до 1 июля 2019 года.