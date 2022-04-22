Захватчики завершают определение выгодных мест для нанесения ударов на востоке и юге

Руководство российской оккупационной армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, об этом свидетельствуют способы огневого поражения и форма построения боевых порядков.

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Также об этом свидетельствует эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям.

"Наибольшая активность кафиров наблюдается в направлении Изюм – Барвенково, в районе узловой железнодорожной станции "Попасная", Северодонецкого урбанизированного района, города Мариуполя и на участке дороги Запорожья – Донецк", – уточнил Мотузяник.

Напомним, что, как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. В Каховке кафиры обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют и пытают украинских заложников электрическим током.