"Жду проверки": Зеленский усомнился в докладах о снабжении армии

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного обратить внимание на сообщения в социальных сетях и СМИ о том, что часть наших бойцов не имеет средств индивидуальной защиты.

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Об этом Зеленский сказал в своем ежедневном обращении.

Президент заявил, что в связи с информацией в СМИ о том, что у части бойцов не хватает средств индивидуальной защиты, необходимо провести проверки логистики в армии и того, как распределяют такие средства.

"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Жду проверки логистики в армии, того, что поставляется и как распределяется", - сказал Зеленский.

Он добавил, что всем прибывающим в зоны боевых действий должно хватать всего необходимого для защиты, государство обеспечивает такие поставки.

Отметим, параллельно с закупкой снаряжения для украинских защитников, необходимого на сегодня, Минобороны Украины начало процесс закупки зимней формы для Вооруженных сил.

Напомним, Национальный банк открыл специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. Все деньги идут на потребности ВСУ.