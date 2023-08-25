Зеленский анонсировал решения, которые обезопасят страну от недобросовестных чиновников

Президент Владимир Зеленский обещал принять ряд законодательных решений, направленных на защиту Украины от недобросовестных чиновников и депутатов.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

По его словам, на следующей неделе состоятся внутриполитические совещания, в ходе которых будут обсуждаться возможности защиты государства от должностных лиц, которые думают совсем не об интересах страны, но при этом работают в государственной системе.

"О законодательных решениях... То, что точно обезопасит наше государство от всех, кто пытается ослабить его, кто думает, к сожалению, не об Украине, хоть и занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив", - сказал президент.

Больше деталей Зеленский не сообщил.

Кроме того, он подвел итоги своих поездок в Европу, подчеркнув, что все согласованные меры, о которых удалось договориться с нашими партнерами, уже начали претворяться в жизнь.

"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе – максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов", - рассказал глава государства.

Напомним, министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов.