Зеленский допускает дальнейшее принудительное отчуждение стратегических предприятий государством

Президент Владимир Зеленский допускает новые решения об отчуждении государством стратегических предприятий для нужд обороны во время войны. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Глава государства напомнил, что 7 ноября на заседании Ставки верховного главнокомандующего было объявлено о таком решении по "Мотор Сечи", Кременчугскому автозаводу, "Укрнафте", "Укртатнафте" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) и Запорожскому трансформаторному заводу.

"Некоторые из них почти не работали. Теперь будут работать все. На оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления. Я не исключаю также других подобных решений", - заявил президент.

Как указал он в своем Telegram-канале, такие шаги, необходимые для государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечивать неотложные потребности сектора обороны.

"В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", - добавил глава украинского государства.

Напомним, что, как указал на брифинге в понедельник секретарь СНБО Алексей Данилов, продукция, производимая указанными пятью предприятиями, критически необходима для Вооруженных сил Украины и энергетического сектора, поэтому они должны обеспечивать оборонные потребности государства в военное время.

По словам Данилова, уже работавшие предприятия из этого перечня получат больше заказов и больше гарантий от государства по производству продукции, а работа тех, которые не функционировали, будет возобновлена и их сотрудники вернутся к производственному процессу.