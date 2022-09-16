Зеленский готов согласиться на экспорт аммиака из РФ через Украину в обмен на военнопленных

Президент Владимир Зеленский заявляет, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Россия вернет украинских военнопленных. Об этом он сказал в интервью Reuters.

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"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", - сообщил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как передает ТАСС, дал понять, что в Кремле считают неуместной идею Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

"Разве люди и аммиак - это одно и то же?!" - сказал он, отвечая на вопрос о готовности Кремля рассмотреть такой вариант.

Отметим, что накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после беседы с Путиным заявил, что устранение препятствий, которые все еще существуют в отношении экспорта российских удобрений, "абсолютно необходимо".

Он указал, что содействие поставкам российского продовольствия и удобрений является центральным аспектом пакетной сделки, заключенной с ООН и Турцией 22 июля, которая также возобновила поставки из Украины.

Гутерриш предупредил о грозящем кризисе на рынке удобрений и реальной нехваткой продовольствия в определенных странах вследствие этого. По словам генсека ООН, сейчас идут переговоры относительно возможности экспорта российского аммиака через Черное море.

Россия при этом на днях раскритиковала соглашение, пожаловавшись, что ее экспорт по-прежнему затруднен. Данная сделка включала и возможность экспорта аммиака — ключевого ингредиента нитратных удобрений.

В свою очередь, аммиакопровод "Тольятти - Одесса" сейчас не действует. В ООН же, как сообщали СМИ, предложили, чтобы газообразный аммиак, принадлежащий российскому производителю удобрений "Уралхим", перекачивался по нему к границе с Украиной, где его покупал бы базирующийся в США трейдер Trammo.

В конце 2021 года транспортировка аммиака по трубопроводу, идущему до Одесского припортового завода (Южное), уже временно прекращась. Однако после перехода предприятия "Тольяттиазот" под контроль российского бизнесмена Дмитрия Мазепина она была возобновлена 6 декабря.

Госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" в начале февраля сообщало о работе на максимальных возможных режимах, в результате чего с 6 декабря по 31 января было транспортировано 393,4 тысячи тонн аммиака.

Однако с началом войны прокачка снова была прекращена, как и отгрузка аммиака с ОПЗ. Хранящийся на заводе аммиак производства "Тольяттиазот" был арестован.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в начале сентября продало часть этого ресурса в объеме 7 тысяч тонн за 238,8 миллиона гривен: это стало самым дорогим лотом из проданного агентством за все время арестованного имущества.

В свою очередь, в середине июля Кабинет министров инициировал введение Украиной санкций против к "Тольяттиазота" и предприятия "Минудобрения" (Россошь, Воронежская область). Необходимость этого аргументировалась тем, что находящиеся под санкциями Мазепин и другой российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, близкий к Путину, продолжают поставки аммиака российского происхождения через территорию Украины с уплатой в бюджет государства-агрессора больших сумм налогов.