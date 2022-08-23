Зеленский и Дуда открыли Аллею смелости с именами международных друзей Украины

На площади Конституции у здания Верховной Рады президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли Аллею смелости, на которой будут отчеканены имена международных друзей и партнеров Украины.

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Об этом сообщает Укринформ.

Имя президента Польши Анджея Дуды первым появилось на Аллее.

"Сегодня хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет на этой Аллее. Это символ смелости, символ дружбы, символ поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что на Аллее будут отчеканены имена не только политических лидеров, а всех западных партнеров, партнеров из других стран, которые с первых дней полномасштабного вторжения России были с Украиной.

Фото: Укринформ

Зеленский поблагодарил Дуду и его супругу, польское правительство и польское общество, которые "относятся тепло, по-братски" к Украине.

Он также отметил, что очень важно, что друзья вместе в такие символические дни для Украины как День флага и День Независимости.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киев для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.