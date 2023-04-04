Зеленский изменил состав СНБО: кто вошел

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, касающийся изменения в составе Совета национальной безопасности и обороны. Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Таким образом, в состав органа вошел министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Напомним, 28 февраля Александр Камышин сообщил, что уходит с должности главы правления "Укрзализныци", отметив, что возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе.

Позже он стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. А уже через несколько недель Верховная Рада проголосовала за назначение Камышина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

24 марта президент Владимир Зеленский освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей своего советника. На этой должности Камышин был три недели.