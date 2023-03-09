Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардией

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем командующего Национальной гвардией Олега Сахона. Об этом говорится в указе главы государства №143 от 9 марта.

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Отметим, что до этого Сахон возглавлял Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии (к которому относятся Сумская, Харьковская, Донецкая и Луганская области). Известно, что 2022 году он участвовал в обороне Харькова от российских захватчиков.

Он имеет звание генерал-майора, которое получил указом Зеленского в марте 2020 года. Как сообщали в свое время в Нацгвардии, Сахон отмечен рядом государственных наград, а именно медалью "За безупречную службу" ІІІ степени, орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Также в НГУ сообщали, что в 2017 году он принимал участие в удачной спецоперации со Службой безопасности Украины в районе сел Новозвановка и Троицкое Луганской области. Тогда нацгвардейцы задержали 28 человек, непосредственно имевших отношение к незаконным вооруженным формированиям, а двух боевиков уничтожили.

Напомним, что 11 февраля Зеленский уволил с должности заместителя командующего Нацгвардией Руслана Дзюбу. Тогда же президент сменил состав Совета национальной безопасности, в том числе в связи с гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского.