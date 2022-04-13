Зеленский не получал официального обращения по поводу визита Штайнмайера в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения Германии о том, что Киев якобы отказал президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру в визите. Выяснилось, что украинская сторона не получала официального обращения от немецких коллег.

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Об этом Зеленский заявил 13 апреля на совместном брифинге в Киеве с президентами Польши Анджеем Дудой, Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом.

"Я как президент и наш Офис официально не получали обращение президента Германии и его Офиса по поводу визита в Украину… Мне кажется, мы сегодня можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, — быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Реальных друзей много не бывает, мы довольны этим количеством", — сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что Украина готовы быть "транзитным государством" сугубо если этот вопрос экономический, а не политический.

Напомним, 12 апреля немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что якобы Зеленский отказал Штайнмайеру во встрече в Киеве.

Немецкий президент хотел приехать в украинскую столицу 13 апреля, но Зеленский якобы не захотел с ним встречаться, так как считает, что немецкий президент имеет "тесные связи с Россией". При этом в Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в украинскую столицу восприняли с удивлением.