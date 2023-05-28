Зеленский о ночной атаке на Киев: пережил все подлости захватчиков, переживет и рашистов

Россияне в ночь на 28 мая направили мощнейший удар на Киев и область, но столица за свою историю видела разные подлости от захватчиков, поэтому переживет и эти.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех, переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет! Киев и все наши города, вся наша Украина поставит точку в истории московской деспотии, которая очень долго и очень разным народам несла порабощение", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Россию не спасут ни дроны, ни какие-либо другие средства террора, которые она унизительно ищет по миру.

"На днях мы поздравляем с Днем города Киев и Александрию, Северодонецк, Калуш, Кривой Рог... Города неодинаковой судьбы, но одинакового нашего уважения. Нашей Украины. Нашей веры в то, что мы пройдем этот тяжелейший этап истории... Пройдем, и будут все наши города свободны, а люди – защищены от любого зла, что может угрожать нашему государству", - сказал он.

Напомним, в воздушном пространстве Киева в ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников оккупантов. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы. Это уже четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая.

Отметим, сегодня, 28 мая, украинцы отмечают День Киева.