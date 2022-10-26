Зеленский о сотрудничестве с Израилем: после большой паузы я вижу шаги вперед

Президент Владимир Зеленский заявил, что доволен результатами сотрудничества с Израилем, которое активизировалось в последние дни.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Скажу вам честно, я доволен в последние дни. Мы начали работать. Не буду говорить деталей, потому что работали наши разведки, но я хочу сказать: после большой паузы я вижу эти шаги вперед", - сказал Зеленский.

В то же время, он отметил, что Украина ожидала более тесного сотрудничества с Израилем с самого начала полномасштабного вторжения, поскольку эта страна в деталях знает, что такое война, а израильское общество полностью поддерживает украинцев.

"Нам нужна помощь и политическое лидерство Израиля. И, как я сказал, в последние дни это началось", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что вопросу двустороннего сотрудничества Украины и Израиля сейчас посвящено немало времени, ведь есть большое желание, чтобы отношения между двумя государствами были такими же теплыми, как и между обществами.

Ранее Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала сейчас у Ирана.

Отметим, 23 октября силы Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту в Димасе, который использовался для сбора иранских дронов.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". Официально Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.