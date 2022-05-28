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Зеленский объяснил, почему украинцев не эвакуировали до начала войны
США предлагали эвакуировать украинцев из страны за год до российского вторжения, но Украина не следовала таким указаниям.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Nieuwsuur.
"Я с этим не соглашаюсь, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает минимум $5 млрд в бюджете. Этот дефицит возник в марте", - отметил он.
Гарант добавил, что если бы украинская власть пошла на предложенный США шаг, то в Украине больше не было бы экономики.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Тогда нам было бы очень трудно. Мы поняли, что гривна упадет, как и деньги и компании людей. И я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова - мы это показали им", - подытожил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что из-за российской агрессии цены на зерновые культуры на мировых рынках могут резко вырасти. Чтобы избежать этого, Украине нужно поставить на рынок свое зерно, заблокированное в портах.