Зеленский объяснил, почему украинцев не эвакуировали до начала войны

США предлагали эвакуировать украинцев из страны за год до российского вторжения, но Украина не следовала таким указаниям.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Nieuwsuur.

"Я с этим не соглашаюсь, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает минимум $5 млрд в бюджете. Этот дефицит возник в марте", - отметил он.

Гарант добавил, что если бы украинская власть пошла на предложенный США шаг, то в Украине больше не было бы экономики.

"Тогда нам было бы очень трудно. Мы поняли, что гривна упадет, как и деньги и компании людей. И я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова - мы это показали им", - подытожил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что из-за российской агрессии цены на зерновые культуры на мировых рынках могут резко вырасти. Чтобы избежать этого, Украине нужно поставить на рынок свое зерно, заблокированное в портах.