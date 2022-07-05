- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский отчитал Генштаб ВСУ за неразбериху с необходимостью разрешений для поездок военнообязанных
Президент Владимир Зеленский недоволен ситуацией, сложившейся из-за последних заявлений из Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно разработки им порядка получения разрешений для военнообязанных граждан на перемещения по Украине. Об этом он сказал в ходе вечернего видеообращения.
"Сегодня в обществе было много споров относительно решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-то разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения - есть непонимание и даже возмущение в обществе", - отметил президент.
Он сообщил, что поручил министру обороны Алексею Резникову, начальнику Генштаба Сергею Шаптале и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доложить ему обо всех деталях в ходе внеочередного заседания ставки верховного главнокомандующего 6 июля в качестве одного из пунктов повестки дня.
"Я обещаю народу с этим разобраться. Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", - резюмировал при этом глава государства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ранее во вторник Генштаб сообщил, что разработал порядок предоставления разрешения гражданам, состоящим на военном учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.
Позже днем Генштаб распространил заявление от имени Залужного о том, что "все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать, а планирующие выезд за пределы своих районов и областей должны взять разрешение в ТЦК".
Вечером же Генштаб распространил уже другое заявление, сделанное в эфире национального телемарафона представителем Главного управления персонала Генштаба Александром Хлысем. Тот заявил, что речь идет только о необходимости разрешений при выезде за пределы области.
В свою очередь группа депутатов из пропрезидентской фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить все три нормы соответствующих законов разных лет, которые предусматривают ограничения на перемещение военнообязанных.
Отметим при этом, что ни в одной из них вообще не указывается уровень территориальных единиц, к которым эти ограничения привязаны, а сами регулируемые понятия отличаются по смыслу, поскольку описаны как "выезд с места проживания" и "смена места проживания (места пребывания)", что в совокупности вызвало в обществе неразбериху с пониманием сути решения Генштаба.