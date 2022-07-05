Зеленский отчитал Генштаб ВСУ за неразбериху с необходимостью разрешений для поездок военнообязанных

Президент Владимир Зеленский недоволен ситуацией, сложившейся из-за последних заявлений из Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно разработки им порядка получения разрешений для военнообязанных граждан на перемещения по Украине. Об этом он сказал в ходе вечернего видеообращения.

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"Сегодня в обществе было много споров относительно решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-то разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения - есть непонимание и даже возмущение в обществе", - отметил президент.

Он сообщил, что поручил министру обороны Алексею Резникову, начальнику Генштаба Сергею Шаптале и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доложить ему обо всех деталях в ходе внеочередного заседания ставки верховного главнокомандующего 6 июля в качестве одного из пунктов повестки дня.

"Я обещаю народу с этим разобраться. Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", - резюмировал при этом глава государства.

Напомним, что ранее во вторник Генштаб сообщил, что разработал порядок предоставления разрешения гражданам, состоящим на военном учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Позже днем Генштаб распространил заявление от имени Залужного о том, что "все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать, а планирующие выезд за пределы своих районов и областей должны взять разрешение в ТЦК".

Вечером же Генштаб распространил уже другое заявление, сделанное в эфире национального телемарафона представителем Главного управления персонала Генштаба Александром Хлысем. Тот заявил, что речь идет только о необходимости разрешений при выезде за пределы области.

В свою очередь группа депутатов из пропрезидентской фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить все три нормы соответствующих законов разных лет, которые предусматривают ограничения на перемещение военнообязанных.

Отметим при этом, что ни в одной из них вообще не указывается уровень территориальных единиц, к которым эти ограничения привязаны, а сами регулируемые понятия отличаются по смыслу, поскольку описаны как "выезд с места проживания" и "смена места проживания (места пребывания)", что в совокупности вызвало в обществе неразбериху с пониманием сути решения Генштаба.