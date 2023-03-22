Зеленский пообещал России военный ответ на удары по Запорожью и Ржищеву

Президент Владимир Зеленский указывает, что Россия получит военный ответ Украины на каждый удар по ее городам, в частности, на атаки по Запорожью и Ржищеву Киевской области 22 марта. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам. Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевщину - все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ", - заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что в среду посетил украинских военных в районе Бахмута Донецкой области, отметив, что ему больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания и руины.

"Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелов, постоянная угроза жизни... Именно там, на Донбассе, на Харьковщине, – повсюду, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного – нашей победы. И мы ее обеспечим – украинскую победу", - подчеркнул он.

Президент выразил уверенность в том, что Россия проиграет эту войну, и что нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас – все это понимают. По его мнению, "каждый российский убийца должен понимать", что ордер на арест является "лучшим, что может с ними произойти".

Напомним, что в результате удара вражеских беспилотников по общежитию профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области в ночь на среду погибло по меньшей мере семь человек, еще восемь были госпитализированы. В свою очередь, в результате ракетного удара по девятиэтажкам на набережной в Запорожье пострадало более 30 человек.