Зеленский попросил у Португалии танки "Леопард", БТР и ракеты "Гарпун"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Португалии помочь Украине танками "Леопард", бронетранспортерами и противокорабельными ракетами "Гарпун". Эта техника необходима для защиты от российского вторжения, заявил он видеообращении, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь для защиты свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой предоставить нам эту помощь", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ и выхода европейских компаний с российского рынка.

Зеленский подчеркнул, что Португалии необходимо закрыть все порты для российских судов, в том числе для тех, которые пытаются проникнуть под чужими флагами.

Напомним, Британия запретила импорт из РФ товаров роскоши, серебра и изделий из древесины, а также расширила санкции и повысила пошлины на торговлю с Россией и Беларусью.

А 21 апреля Европейский Союз ввел в свой санкционный список украинского бизнесмена Сергея Курченко и российского предпринимателя Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".