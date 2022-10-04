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Зеленский признал ничтожными указы Путина по поводу оккупированных территорий

Зеленский признал ничтожными указы Путина по поводу оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский признал ничтожными ряд указов российского президента Владимира Путина, в которых идет речь о признании "независимыми" оккупированного Крыма, "ЛНР", "ДНР", а также частей Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в Указе президента №687/2022 от 4 октября.

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Согласно документу, признаются ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Президента России от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании или в связи с реализацией указанных указов российского президента.

В упомянутых документах Путин признал "независимыми" оккупированный Крым, "ЛДНР" и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что любое решение РФ о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы, а псевдореферендумы, которые Россия провела на оккупированных украинских территориях, не является настоящим народным волеизъявлением.

Автор:
Степан Крьока