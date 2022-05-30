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Зеленский призвал ЕС ввести эмбарго на российскую нефть, чтобы РФ начала хотеть мира

Зеленский призвал ЕС ввести эмбарго на российскую нефть, чтобы РФ начала хотеть мира
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз прекратить внутренние споры и наконец-то принять шестой пакет санкций против страны-агрессора, включая нефтяное эмбарго. Европа должна продемонстрировать силу, поскольку только силу Россия воспринимает как аргумент.

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Об этом он сказал в видеообращении в рамках саммита Европейского совета.

"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, не единый ЕС, а 27 отдельных государств, обломков, которые невозможно собрать вместе... Сейчас мы видим одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, и как европейское единство - желаемое европейское единство - может пошатнуться", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что с даты одобрения пятого пакета санкций против России прошло уже 52 дня войны.

"Я не обвиняю никого из вас, вина за все происходящее - на РФ, но, думаю, каждому очевидно, что должен быть прогресс в санкциях. Такой прогресс, чтобы Россия начала хотеть мира", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что еще в прошлом году Россия создала условия, чтобы рекордно выросли цены на газ, а сейчас, страна-агрессор делает так, чтобы все энергетические цены зашкаливали.

Президент сказал, что последствия войны уже вышли за пределы европейского континента, отметив, что продовольственные проблемы в мире из-за блокады черноморских портов угрожают новой волной мигрантов, ищущих лучшей жизни в Европе – чего Россия сознательно надеется добиться.

"Россия создает условия для того, чтобы европейцы протестовали не против агрессии и агрессора, а собственных государств. Против вас, против своего руководства. И если это ставка России на политический хаос в ваших странах – почему кто-то еще думает, что может защититься наедине?", - отметил Зеленский.

По его словам, Европа должна продемонстрировать силу, потому что только силу Россия воспринимает как аргумент, а внутренние распри только поощряют Кремль давить больше.

"Почему Россия до сих пор может зарабатывать миллиарды евро на своих энергоресурсах? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Почему на территории ЕС все еще активны российские пропагандистские каналы, информационное оружие РФ? Почему российские госслужащие, поддерживающие войну и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?... Только благодаря большему единству можно дать ответ на все, что делает Россия против нас – и против вас", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил также о неприемлемости каких-либо компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что должен быть прогресс в санкциях против страны-агрессора.

"И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет! Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета не может быть", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что пакет санкций должен включать эмбарго на нефть из страны-агрессора РФ, "чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы, чтобы Европа стала независимой хотя бы от нефтяной части от российского энергетического оружия".

Напомним, ЕС никак не согласует шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.