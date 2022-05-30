Зеленский призвал ЕС ввести эмбарго на российскую нефть, чтобы РФ начала хотеть мира

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз прекратить внутренние споры и наконец-то принять шестой пакет санкций против страны-агрессора, включая нефтяное эмбарго. Европа должна продемонстрировать силу, поскольку только силу Россия воспринимает как аргумент.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он сказал в видеообращении в рамках саммита Европейского совета.

"Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, не единый ЕС, а 27 отдельных государств, обломков, которые невозможно собрать вместе... Сейчас мы видим одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, и как европейское единство - желаемое европейское единство - может пошатнуться", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что с даты одобрения пятого пакета санкций против России прошло уже 52 дня войны.

"Я не обвиняю никого из вас, вина за все происходящее - на РФ, но, думаю, каждому очевидно, что должен быть прогресс в санкциях. Такой прогресс, чтобы Россия начала хотеть мира", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что еще в прошлом году Россия создала условия, чтобы рекордно выросли цены на газ, а сейчас, страна-агрессор делает так, чтобы все энергетические цены зашкаливали.

Президент сказал, что последствия войны уже вышли за пределы европейского континента, отметив, что продовольственные проблемы в мире из-за блокады черноморских портов угрожают новой волной мигрантов, ищущих лучшей жизни в Европе – чего Россия сознательно надеется добиться.

"Россия создает условия для того, чтобы европейцы протестовали не против агрессии и агрессора, а собственных государств. Против вас, против своего руководства. И если это ставка России на политический хаос в ваших странах – почему кто-то еще думает, что может защититься наедине?", - отметил Зеленский.

По его словам, Европа должна продемонстрировать силу, потому что только силу Россия воспринимает как аргумент, а внутренние распри только поощряют Кремль давить больше.

"Почему Россия до сих пор может зарабатывать миллиарды евро на своих энергоресурсах? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Почему на территории ЕС все еще активны российские пропагандистские каналы, информационное оружие РФ? Почему российские госслужащие, поддерживающие войну и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?... Только благодаря большему единству можно дать ответ на все, что делает Россия против нас – и против вас", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил также о неприемлемости каких-либо компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что должен быть прогресс в санкциях против страны-агрессора.

"И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет! Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета не может быть", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что пакет санкций должен включать эмбарго на нефть из страны-агрессора РФ, "чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы, чтобы Европа стала независимой хотя бы от нефтяной части от российского энергетического оружия".

Напомним, ЕС никак не согласует шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.