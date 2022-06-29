Зеленский прокомментировал болезнь Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у главы РФ Владимира Путина есть заболевания. Они заключаются в "неуважении к украинскому народу и пыткам украинцев".

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Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC во время интервью, когда тот спросил: "Действительно ли Путин серьезно болен?".

"Честно говоря, я даже не знаю, что происходит с Путиным. Я считаю, что есть действительно большая болезнь. Она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, — Delo.ua). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, (тяга, — Delo.ua) к оккупациям и пыткам", — сказал Зеленский.

Он отметил, что это вопрос не только одного Путина, эта "болезнь" есть у многих людей в окружении российского лидера. Им свойственно неуважение к международному праву, к жизни людей.

"Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это болтовня и не очень интересно", — добавил Зеленский.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин серьезно болен раком, на фоне этого в России готовят государственный переворот, чтобы отстранить президента от власти.