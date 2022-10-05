Зеленский просит Раду уволить главу НБУ Шевченко

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Соответствующий проект постановления №8104 был внесен в парламент 5 октября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству парламента, а также направлен на рассмотрение профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Напомним, что Шевченко вечером 4 октября объявил, что "в силу причин, связанных со здоровьем, которые не может далее игнорировать", принял решение покинуть пост главы НБУ и обратился к Зеленскому с просьбой принять его отставку.

Как заявил депутат Рады от "Голоса" Ярослав Железняк, наиболее вероятным кандидатом на замену Шевченко является бывший председатель правления Ощадбанка (2014-2020) Андрей Пышный.

Сам Шевченко ранее также работал в Ощадбанке – советником председателя правления в 2012-2014 годах, до этого в 2010-2011 годах возглавлял Терра Банк, а в 2011-2012 годах был членом наблюдательного совета этого финучреждения.

В 2014 году стал первым заместителем главы правления Укргазбанка, а с 2015 – его глвой. Шевченко работал на этом посту до 16 июля 2020 года, когда был назначен главой НБУ.