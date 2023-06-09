Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждалась ситуация на фронте. В настоящее время все внимание, как военных, так и руководства государства, сосредоточено на тех направлениях, где враг может потерпеть поражение.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.

"Провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел", – рассказал президент.

По его словам, во время заседания были подробно обсуждены поставки и распределение боеприпасов, усиление украинской артиллерии и ПВО.

Также было уделено внимание обороне, наступательным действиям и достижениям ВСУ на передовой.

В прошлый раз Зеленский проводил заседание Ставки 29 мая: тогда был принят ряд решений, в том числе по противовоздушной обороне.

Предварительное заселение 24 мая касалось обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов, имеющихся и потенциальных контрактов на их снабжение, динамику наращивания собственного производства, а также концепции развития авиации "с учетом перехода на новые типы самолетов".