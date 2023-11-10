Зеленский провел Ставку. Принят ряд важных решений

10 ноября президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был обсужден военный бюджет на 2024 год, ситуация на фронте и конкретные решения по защите Херсона.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Президент подчеркнул, что были рассмотрены конкретные шаги по реализации стратегии по деоккупации, а также уточнены все планы и расчеты для обеспечения эффективных действий на передовой. Были приняты конкретные и важные решения по усилению защиты Херсона, включая увеличение мощностей противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

Зеленский акцентировал внимание на важности военного бюджета на следующий год, а особый акцент был сделан на задачу стать более самостоятельными в производстве снарядов, ракет, дронов и бронетехники.

Согласно сообщению, на заседании представлены отчеты от командующих по текущей ситуации на фронте на ключевых направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Мелитопольском и левобережье Херсона. Проанализированы и уточнены стратегии ответа на угрозы.

Что касается эвакуации украинцев из Газы, то Зеленский подчеркнул, что работа продолжается. Напомним, 9 ноября Украина получила разрешения на эвакуацию из сектора Газа для 329 украинцев.

Напомним, ранее Зеленский собирал Ставку 12 октября. Тогда на заседании рассматривались три ключевых вопроса: обстановка на фронте, вопросы вооружения и ситуация на Ближнем Востоке.