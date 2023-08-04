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Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки: обсудили фронт, развитие ВПК и применение высокоточного оружия
В пятницу, 4 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили ситуацию на фронте и "зерновое соглашение".
Об этом он сообщил в Telegram.
"Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский. Наступательные и оборонные операции, обеспечение, логистика", - отметил он.
Также на заседании обсудили "зерновой коридор" . По этому вопросу докладывали вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, командующий ВМС Алексей Неижпапа и представители разведок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - подчеркнул президент.
Другой вопрос, который обсуждался на Ставке – развитие ВПК . В этой части докладывал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", – отметил президент.
Кроме того, по его словам, на заседании проанализировали применение высокоточного оружия.
"Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - добавил Зеленский.
Зерновое соглашение: есть ли шанс на его восстановление
17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабли.
В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.