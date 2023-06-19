Зеленский провел заседание Ставки: сосредоточились на двух темах

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

По его словам, собравшиеся сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления.

На заседании докладывали командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица " Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарновский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Речь шла об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, а также о прогнозе действий противника на ближайшее время.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Напомним, о предварительном заседании Ставки Владимир Зеленский сообщал 12 июня. Тогда он отмечал, что ключевые доклады на заседании были от командующих оперативных направлений, которые наиболее важные и горячие: "Хортица" и "Таврия".