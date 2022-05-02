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Зеленский раскритиковал Турцию за новые маршруты для туристов из России

Зеленский раскритиковал Турцию за новые маршруты для туристов из России

Президент Украины Владимир Зеленский резко негативно высказался о решении Турции подготовить новые маршруты для туристов из России на фоне заявлений Анкары о поддержке Украины. Глава государства в интервью ERT назвал это двойными стандартами.

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"Российский туризм привозит в Грецию много денег долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови. Такая же ситуация и в Турции. Если мы хотим иметь дружеские отношения, я как президент должен об этом говорить. Так нельзя, так не должно быть", — сказал Зеленский.

Глава государства объясняет, что ситуация, когда, с одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, идет подготовка туристических маршрутов специально для российского туризма — это двойные стандарты.

"Это не совсем справедливо, и потому я обращаю внимание Турции именно на такие процессы. Так не должно быть. Нужно выбирать, за правду ли ты", — добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно проявляет инициативу в вопросе переговоров Украины с РФ. Во время диалога с российским лидером Владимиром Путиным он указал на важность прекращения огня.

Кроме того, турецкий президент вновь предложил Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.

Автор:
Вита Молодан