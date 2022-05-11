Зеленский распорядился конфисковать все имущество россиян в Украине, просит Раду одобрить

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду одобрить его указ о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

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Соответствующий законопроект поступил в парламент 11 мая и был зарегистрирован под №7371. В случае принятия документа он вступит в силу со дня опубликования. Сам же упомянутый указ на сайте президента пока не публиковался.

Напомним, что 3 марта Рада приняла закон об основных принципах национализации Украиной активов, принадлежащих России и ее резидентам, однако самого решения о такой конфискации пока не принималось.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту отмечается, что он позволит создать правовые основания для реализации мер, предусмотренных указанным решением СНБО с целью мобилизации необходимых ресурсов для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, ее национальных интересов в условиях полномасштабной агрессивной войны, которую РФ развязала и ведет против Украины и украинского народа.

Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило документ, согласно которому активы РФ на территории Украины перейдут государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Предполагается, что именно российские активы станут одним из основных источников наполнения этого фонда.