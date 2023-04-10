Зеленский расширил состав Ставки: кто вошел

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. Об этом говорится в указе главы государства №205 от 10 апреля.

Отмечается, что решение принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны. Оно вступает в силу со дня опубликования, то есть уже действует.

Напомним, что 6 марта президент ввел в состав Ставки первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, 14 февраля - министра внутренних дел Игоря Клименко (вместо погибшего Дениса Монастырского) и Василия Малюка как главу Службы безопасности Украины (как первый заместитель председателя СБУ он входил в Ставку из августа 2022 года).

19 декабря в Ставку вошел как вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, а еще до этого, 17 ноября, – как тогдашний министр инфраструктуры (вместе с заместителем руководителя Офиса президента Романом Машовцем) .

Отметим, что Камышин сообщил о своей отставке с должности главы правления "Укрзализныци" 28 февраля, заявив, что возглавит офис по евроинтеграции УЗ в Европе. Ныне же на этом посту Камышина заменил его бывший советник Евгений Лященко, вошедший в правление УЗ в 2021 году.

3 марта Камышин стал внештатным советником Зеленского. Однако 18 марта было заявлено, что он возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина, который тогда же подал в отставку. 21 марта это кадровое решение одобрила Верховная Рада, а уже 24 марта Зеленский отстранил Камышина от исполнения обязанностей своего советника.