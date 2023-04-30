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Зеленский рассказал, какую технику Украина получила от партнеров на этой неделе
Благодаря тому, что международные партнеры на этой неделе передали большое количество техники, Украина усилила возможности для контрнаступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
В частности, Владимир Зеленский поблагодарил США, которые выделили финансирование в размере 1 млрд 250 млн долларов для поддержки украинского бюджета.
"По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании - за "Цезари", из Словении - за бронетехнику, из Испании - за танки, из Германии - за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО", - заявил Зеленский.
Президент выразил благодарность Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах, Италии - за активность ради скорейшего восстановления нашего государства, Хорватии - за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Украину прибыли французские самоходные артиллерийские установки Caesar, переданные Дании. Страна также организовала тренировки для украинских бойцов.
Также, как сообщили журналисты, правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 бронеавтомобилей, это самое старое оружие, которое передала страна.
Недавно Германия передала Украине второй комплекс ПВО IRIS-T.