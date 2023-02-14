Зеленский рассмотрит петицию с требованием переименовать Россию

На сайте президента набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов электронная петиция с требованием официально изменить использование топонима "Россия" на "Московия" с соответствующей заменой терминов "российский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация" и так далее.

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Автором поданного 23 ноября обращения является гражданка Валерия Шахворостова. Она указывает, что лишь в 1721 году, то есть 301 год назад, московский царь Петр I провозгласил Московское царство Российской империей, однако использование такого названия, по его мнению, является неправомерным.

"Историческим названием России является Московия. То же касается государственных образований Московского княжества, Московского царства, империи. Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX веков, изготовлявшихся в Европе до и после переименования царства на Всероссийскую империю, также фигурирует это название", – говорится в петиции.

По мнению автора, это дало основания для дальнейшего "захвата истории" Киевской Руси. Она указывает, что для иностранцев названия Rus и Russia, Russie, Russland и тому подобные выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, претерпевшее определенные изменения с течением времени и при переводах на разные языки, что, по ее оценке, приводит к путанице на международном уровне.

"Пишутся художественные книги, снимаются фильмы, где Россия представлена как Русь, что не допустимо. 301 год украинцы страдают от лжи русской версии нашего исторического прошлого. Называя Россию Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории. В отрыве от Киева российская культурная традиция теряет свои корни. Именно поэтому Россия так держится за Украину и Киев", – аргументирует Шахворостова.

Она считает, что бездействие Украины в вопросе исторического названия России – это "молчаливое признание враждебного опасного утверждения, что РФ является прямым потомком нашей Киевской Руси".

"Тысячелетняя Русь – это государство предков украинского народа, а не русского. К истории России она привязана только директивами Петра I, Екатерины II, Сталина, историков, служивших во благо Кремля. Россия незаконно присвоила себе название страны. Эта историческая ошибка должна быть исправлена на официальном уровне", - говорится в петиции.

Автор считает, что смена Украиной названия России в официальном употреблении станет мощным информационным ходом на международном уровне, который создаст в РФ и других странах запрос на вопрос "что такое Московия и почему украинцы переименовали Россию в Московию?" и ответную волну поиска информации.

В дальнейшем это должно привести к развеиванию "кремлевских мифов по поводу исторического прошлого великого русского народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию "единым целым" до начала полномасштабной войны России против Украины, и такой шаг поможет Украине в этой войне победить .

Напомним при этом, что в 2021 году тогдашний спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, а впоследствии советник Офиса президента Алексей Арестович выступил за переименование Украины в Русь-Украину, аргументируя это тем, что именно Украина является наследницей Киевской Руси, а Россия лишь "с натяжкой может претендовать" на ее наследие.

"Надо у них отобрать бренд русских, в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтобы потроллить по-настоящему. Русь — это мы... Русы, русины... Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему, в конце концов", — заявил тогда он.

Отметим, что это вызвало негативную реакцию председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявившего, что "иногда лучше жевать, чем говорить" и выразил "надежду", что сказанное Арестовичем о подготовке такого решения является фейком.

При этом 14 февраля 2023 года, когда отмечается День всех влюбленных, Арестович, не занимающий на данный момент уже никаких формальных постов, опубликовал в соцсетях запись, содержащую вопрос "Во что я влюблен?" и фото кулона с надписью "Русь-Украина". При этом "шапкой" его страницы в Facebook сейчас является футуристическая картина с той же подписью.

Более того, с этих же позиций об "историческом и украденном" названии России в конце 2022 года выступил и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В открытом голосовании о переименовании России в Twitter 98% пользователей такое предложение поддержали.