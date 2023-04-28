Зеленский разрешил назначать военных на руководящие должности в Запорожской и Днепропетровской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 240/2023, которым разрешил назначать руководящие должности в Днепропетровской и Запорожской ОВА военных.

Соответствующий указ сегодня, 28 апреля, был обнародован на сайте президента Украины.

"Установить, что в период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, председателя, первого заместителя председателя и одного из заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими, командировавшимися к ним в установленном законодательством порядке с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава", – говорится в тексте указа.

Он вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля назначил новых руководителей трех областных государственных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.

Днепропетровскую область возглавил Сергей Лысак, который до назначения был начальником СБУ Днепропетровской области.

А главой Запорожской ОВА стал Юрий Малашко, бывший и.о.главы Антитеррористического центра при СБУ.