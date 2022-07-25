Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Соответствующий указ №530/2022 опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства в этот же день указом №531/2022 назначил Виктора Хоренко на должность командующего ССО ВСУ.

Причины смены командующего Силами спецопераций ВСУ в ОП не называют.

Отметим, что Галаган – ветеран войны на Донбассе. Был ранен при выполнении боевого задания в апреле 2015 года.