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Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.
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Соответствующий указ №530/2022 опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства в этот же день указом №531/2022 назначил Виктора Хоренко на должность командующего ССО ВСУ.
Причины смены командующего Силами спецопераций ВСУ в ОП не называют.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что Галаган – ветеран войны на Донбассе. Был ранен при выполнении боевого задания в апреле 2015 года.