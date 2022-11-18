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Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего: кто в нее вошел
Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего, введя в нее двух человек.
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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Так, в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего теперь входят еще и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
Документ вступает в силу дня опубликования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, во время войны осуществляющий стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.