Зеленский собирал Ставку: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Во время заседания Ставки обсуждалась ситуация об актуальной ситуации на поле боя и, в частности, на самых сложных направлениях, сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что все направления боевых действий одинаково важны и Украина не может иметь слабых мест в обороне.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности, а руководитель разведки проинформировал о возможных планах врага.

Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами. Также обсудили ход комплектования личным составом и техникой вновь бригад.

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы.

Отдельно участники заседания подвели итоги и рассмотрели практические результаты очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", на которой состоялась встреча участников "танковой коалиции".

Напомним, предварительное заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 21 апреля. Участники обсудили производство вооружений и планы России.