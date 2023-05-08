Зеленский собирал Ставку: обсудили поставки оружия и боеприпасов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были обсуждены возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры. Участники заслушали данные о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских оккупантов и об их преодолении.

Президенту доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север", а также об оперативной ситуации на фронте и планах окупантов на ближайшее время, сообщают в Офисе. президента.

В ходе заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад. Отдельно заслушали доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов нужд украинской армии в текущем году.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, предварительное заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 25 апреля. Участники обсудили производство вооружений и планы России.