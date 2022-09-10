Зеленский собрал ставку. Приняли решения по безопасности освобожденных территорий

Президент Владимир Зеленский в субботу 10 сентября собрал ставку Верховного главнокомандующего, в ходе заседания были приняты решения по безопасности освобожденных территорий. Об этом сообщается на сайте президента.

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"В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в том числе по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Также в ходе заседания в Ставке обсудили итоги завершившейся накануне 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате «Рамштайн».

"Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе. Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили насущные потребности сил обороны Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины вошли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.

9 сентября в ходе контрнаступления было уволены 30 населенных пунктов в Харьковской области.