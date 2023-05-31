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Зеленский отправился в Одесскую область, где лично представил нового главу ОГА (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая отправился с рабочей поездкой в Одесскую область. Он, в частности, представил нового главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.
Об этом президент сообщил в Facebook.
Глава государства также провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в области.
В ходе совещания обсудили, в частности, следующие вопросы: восстановление поврежденной в результате обстрелов энергетической инфраструктуры; обеспечение его стабильного функционирования; перезапуск ключевых предприятий; обеспечение потребностей ВПЛ; реабилитацию военных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-взрывной деятельности врага", - добавил президент.
Напомним, Зеленский назначил Кипера 31 мая, его кандидатуру предложило правительство.
Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка. В рамках люстрации он лишился должности: его внесли в список лиц, которым запрещали работать в органах государственной власти до 2024 года. Но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора.