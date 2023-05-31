Зеленский отправился в Одесскую область, где лично представил нового главу ОГА (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая отправился с рабочей поездкой в Одесскую область. Он, в частности, представил нового главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

Об этом президент сообщил в Facebook.

Глава государства также провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в области.

В ходе совещания обсудили, в частности, следующие вопросы: восстановление поврежденной в результате обстрелов энергетической инфраструктуры; обеспечение его стабильного функционирования; перезапуск ключевых предприятий; обеспечение потребностей ВПЛ; реабилитацию военных.

"Отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-взрывной деятельности врага", - добавил президент.

Напомним, Зеленский назначил Кипера 31 мая, его кандидатуру предложило правительство.