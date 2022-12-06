Зеленский отправился на передовую в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский в День ВСУ отправился на передовую линию фронта в Донецкой области. Об этом он сообщил во время поздравления украинских военных с их профессиональным праздником.

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Глава государства записал видеообращение вблизи города Славянск, отметив, что традиционно встречает День Вооруженных сил Украины вместе с военнослужащими на передовой.

"Ваша несгибаемость, а значит наша независимость. Ваша победа и наша благодарность за это. Ваше мужество и наша гордость за это, мы гордимся нашими Сухопутными войсками, нашими Воздушными силами, гордимся Военно морскими силами, гордимся нашими Силами специальных операций, гордимся нашими Десантно-штурмовыми войсками, гордимся всем, гордимся Вооруженными силами Украины", — сказал Зеленский и попросил украинцев найти время 6 декабря для почтения памяти погибших защитников минутой молчания.

Он подчеркнул, что в настоящее время зона боевых действий стала больше, а интенсивность растет. При этом президент уверен, что украинцы обязательно отметят день ВСУ на Майдане Незалежности в мирное время, но путь к этому дню, как отметил гарант, лежит через освобождение других городов Украины, в частности, Донецка, Луганска, а также Крыма.

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил Украины. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла закон "О вооруженных силах Украины".

На востоке Украины сегодня самое сложное направление, о чем неоднократно сообщал Зеленский. Самые активные боевые действия ведутся вблизи Бахмута и Соледара.

Однако, в ISW уверены, что именно Бахмут стал ловушкой для армии РФ. Кроме этого, оккупанты нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.