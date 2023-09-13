Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Тищика с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины в соответствии с его заявлением.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Зеленский назначил Сергея Тищика на этот пост в октябре 2019 года. Он отвечал за расследование и судебные процессы в области антимонопольного права.

Пока неизвестно, почему Тищик подал заявление об увольнении. Новый государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины будет назначен в ближайшее время.

Отметим, ранее издание "Наши деньги" писало, что Тищик может быть связан с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, 7 сентября НАБУ сообщило Коломойскому и еще пяти лицам, находившимся в работниках ПриватБанка, о подозрении в завладении более 9,2 миллиарда гривен. Установлено, что в течение января-марта 2015 один из собственников финучреждения с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения его средствами.