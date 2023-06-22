Зеленский уволил посла в Беларуси

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Кизима с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Беларуси. Соответствующий указ №346 глава государства подписал 22 июня.

Кизим был назначен послом в Беларусь предыдущим президентом Петром Порошенко 16 февраля 2017 года, то есть занимал должность более шести лет. Пока официальных комментариев такого шага со стороны офиса действующего глава государства не было. Не комментировал это пока и сам Кизим.

Впрочем, напомним, что в апреле Министерство иностранных дел решило отозвать его для консультаций после проведения 18 апреля фактическим руководителем страны Александром Лукашенко встречи в Минске с "главой ДНР" Денисом Пушилиным.

В ведомстве тогда заявили, что такая попытка легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке является очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Беларуси, направленным на поддержку государства-агрессора РФ.

Отметим также, что еще в марте 2022 года, во время оккупации части украинской территории вторгшимися с территории Беларуси российскими войсками, сама Беларусь решила выслать большинство украинских дипломатов из страны и закрыть консульство Украины в Бресте из-за выявления "недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений". Было разрешено остаться максимум пяти лицам, в том числе послу.

Кизим, напомним, является дипломатом с 27-летним стажем: в прошлые годы он работал первым секретарем посольств во Франции (1996-2000) и Германии (2001-2003), советником департамента контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества МИД (2004-2007), советником посольства в Канаде (2007-2011), начальником отдела НАТО департамента международной безопасности и разоружения МИД (2011-2013), заместителем директора департамента международной безопасности МИД (2013-2015) и советником-посланником посольства в Великобритании (2016-2017).