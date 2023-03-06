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Зеленский уволил заместителя главы СБУ, начальников двух департаментов и управлений спецслужб в двух регионах
Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал ряд указов по кадровым изменениям в Службе безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, опубликовав документы.
Указом №130 Зеленский уволил Александра Якушева с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Кроме того, указами №131 и 132 президент уволил Александра Провоторова с должности начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ, а Игоря Носка с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования спецслужбы.
Указами №133 и 134 глава государства уволил начальника управления СБУ в Запорожской и Сумской области - Бориса Безрукого и Эдуарда Федорова соответственно.
В то же время, Зеленский уже назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапко, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ - Олега Храмова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, также в августе 2022 года президент уволил начальника СБУ в Киеве и области Сергея Зайца и назначил на его место Артема Бондаренко, которого уволили с должности начальника СБУ во Львовской области.
Впоследствии кадровые перестановки в силовых структурах продолжились. В частности, Верховная Рада приняла решение о назначении на должность Главы СБУ Василия Малюка по представлению президента .