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Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Документ устанавливал новый вид санкций – взыскание в доход государства активов физических или юридических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что закон "не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции. Это не отвечает требованиям Конституции Украины".
Также этот закон наделяет Национальное агентство по предотвращению коррупции новыми полномочиями для выявления и розыска подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны, однако эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, как отметили в ОП, документ предлагает дополнить Закон Украины "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, однако не предусмотрено внесение соответствующих изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.
"Учитывая изложенное, Президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", - сообщили в ОП.
Напомним, 21 апреля народные депутаты приняли закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц.
Авторы законопроекта объясняли, что целью принятия документа является "препятствование использованию экономических активов в ущерб нацбезопасности Украины и привлечению активов, которые являются основой деятельности, направленной на ведение агрессивной войны".
Депутаты, подготовившие этот законопроект, отмечали, что "катастрофические тенденции ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации в Украине и мире в связи с вооруженной агрессией РФ оправдывают предложенные меры".
Напомним, что украинские власти намерены национализировать всю собственность России в Украине, чтобы компенсировать часть ущерба, нанесенного из-за войны.