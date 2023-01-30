Зеленский встретился с премьером Дании в ходе своего визита в Николаев

Президент Владимир Зеленский в прифронтовом Николаеве встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Об этом Зеленский сообщил на своем телеграмм-канале.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Вместе с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большое спасибо всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников .Желаю скорейшего выздоровления!", - написал Зеленский.

Также сообщается, что в ходе визита Президент обсудил с руководством региона оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России. Также на совещании рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления.

Кроме этого Зеленский и руководство Николаевщины обсудили восстановление учебных заведений области, долгосрочное восстановление экономики региона и создание новых рабочих мест.

Напомним, Правительство Дании решило передать Украине все 19 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, которые она имеет. Кроме этого, по данным СМИ, Дания может передать Украине танки Leopard 2.