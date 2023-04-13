Зеленский ввел в Украине новый праздник в честь годовщины уничтожения крейсера "Москва"

Президент Владимир Зеленский ввел в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса, который будет отмечаться ежегодно 13 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указ об установлении профессионального праздника работников ОПК он подписал, чтобы отметить важное значение этой сферы для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности Украины.

Как напомнил Зеленский на встрече с представителями отрасли, именно в этот день год назад крылатыми противокорабельными ракетами "Нептун" украинского производства был поражен и затоплен флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

"Сегодня у нас – выдающийся день, когда мы вспоминаем историческое событие для нашего государства, когда чествуем всех, кто обеспечивает саму возможность таких исторических событий для нашей независимости, для нашей Украины, для всего нашего украинского народа", – сказал президент.

По словам главы государства, это было первое применение "Нептуна" в боевых условиях, и оно стало историческим и помогло "навести порядок" в украинской акватории Черного моря. Зеленский акцентировал, что сейчас много успешных примеров применения отечественного оружия, техники и снарядов, которые производятся в Украине или совместно с ней.

Он отметил, что Украина должна развивать и наращивать производство отечественного вооружения, ракет, снарядов, техники, двигателей. По его словам, государство уже начало производить артиллерию, пушки, снаряды, развивает новые технологии в направлении производства БПЛА и морских дронов.

"Украинский оборонно-промышленный комплекс может стать и, уверен, станет одной из ключевых отраслей нашей экономики, как это и должно было быть со времени обретения нашей независимости. Мы будем видеть соответствующие увеличения объемов государственного заказа", – заявил президент.

Амбициозной целью глава государства назвал достижение способности Украины обороняться, а после победы над врагом – экспортировать вооружение.

"Обязательно после нашей победы мы будем помогать другим. Это наша амбициозная цель. Но мы уже доказали за время этой войны, что можем достичь любой амбициозной цели. Украина всегда будет сотрудничать в вопросах обороны с сильнейшими государствами и компаниями мира. И сделаем все, чтобы заинтересованность мира в сотрудничестве с Украиной в ОПК всегда была на соответствующем, высоком уровне", – подчеркнул он.

Зеленский указал, что потенциал крепкого государства базируется на людях, способных строить ракеты, технику, линии по производству боеприпасов, которые могут делать оборону технологичной, анализировать развитие военной науки и глобальную конкуренцию оборонно-промышленных комплексов.

Президент вручил работникам ОПК высокие государственные награды, в частности, орден Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За заслуги" II и III степеней, ордена Даниила Галицкого и орден княгини Ольги III степени, медали "За труд и доблесть".

Кроме того, под его председательством состоялось совещание с руководителями центральных органов исполнительной власти и предприятий ОПК, в том числе с участием гендиректора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева, на котором обсуждалась стратегия развития отрасли.