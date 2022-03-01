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Зеленский выступит перед Европарламентом — Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 марта, выступит перед депутатами Европарламента. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в комментарии "РБК-Украина".
Выступление Зеленского будет проходить в видеоформате. Выступление запланировано после 13:00. Точного времени пока нет. Оно будет касаться войны в Украине и вступления государства в Евросоюз.
Напомним, президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.
Затем Украину поддержала также Румыния.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Он уверен в реальности таких планов.
Во вторник, 1 марта, заявку Украины на членство в Европейском Союзе зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.