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Политика
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Зеленский выступит перед Европарламентом — Офис президента

зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 марта, выступит перед депутатами Европарламента. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в комментарии "РБК-Украина".

Выступление Зеленского будет проходить в видеоформате. Выступление запланировано после 13:00. Точного времени пока нет. Оно будет касаться войны в Украине и вступления государства в Евросоюз.

Напомним, президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.

Затем Украину поддержала также Румыния.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Он уверен в реальности таких планов.

Во вторник, 1 марта, заявку Украины на членство в Европейском Союзе зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.

Автор:
Сергей Горелов